João Figueiredo e a mulher, Sasha Meneghel - Reprodução do Instagram

Publicado 13/01/2023 14:49

Rio - João Figueiredo usou o Instagram Stories, nesta sexta-feira, para desmentir os boatos de que teria sido convidado para participar do "Big Brother Brasil", da TV Globo, após ser questionado por uma fã sobre o assunto. Mulher do cantor, Sasha Meneghel logo reagiu a uma possível participação do marido no reality.

"Porque desistiu de ir para o BBB", quis saber um internauta. "Nunca nem ia. Eu, hein? Eu ia aparecer lá de Dummy. Eu ia dormir com ele todos os dias, ia estourar o programa. Não tem a menor condição. Eu tenho gastrite, João! Você não pode ir", disse a filha de Xuxa Meneghel. João, então, brincou: "Por isso, olha! Por isso não iria".

Na sequência, o músico explicou que não foi convidado para participar do reality. "Eu não fui convidado. Também não aceitei convite e depois desisti, eu só não iria. Mas se eu fosse, não desistiria", frisou.