Marília está no grupo Pipoca do 'BBB 23'Divulgação / TV Globo

Publicado 13/01/2023 20:38

Rio - Anunciada como integrante do grupo Pipoca do "BBB 23" , a maquiadora Marília, de 32 anos, teve seu perfil no Instagram invadido, na tarde desta sexta-feira. Os hackers tornaram a conta da sister privada e ainda iniciaram uma tentativa de aplicar golpes nos 932 mil seguidores da influenciadora. Os criminosos divulgaram uma tabela nos Stories, prometendo um retorno alto para cada valor investido.

"Boa noite, Cabritos (as), são muitas mensagens, agradecemos a torcida. Em forma de ajudar a todos, temos uma parceria fechada antes da entrada do BBB. Nós da equipe nos responsabilizamos por todos os atos", diz a mensagem compartilhada por quem invadiu a conta de Marília.

A equipe de administradores dos perfis da sister foram ao Twitter para alertar os seguidores sobre o caso: "O Instagram da Marília foi hackeado. E os mesmos que hackearam estão pedindo pix. Não façam! É golpe! Já estamos tomando as medidas cabíveis. Espalhem isso para que ninguém possa cair!", escreveram.

O apelo também foi compartilhado pelos "adm's" da atriz Bruna Griphao, que também está confinada para participar do reality show previsto para estrear na segunda-feira, dia 16. "Compartilhem pra todo mundo do #TeamMarilia. Se forem precisar começar do zero, vamos todos ajudar ela, viu? Esperamos que tudo se ajeite", diz a postagem.

O instagram da Marília foi hackeado. E os mesmos que hackearam estão pedindo pix. NÃO FAÇAM! É GOLPE! Já estamos tomando as medidas cabíveis. Espalhem isso para que ninguém possa cair!#TeamMarilia pic.twitter.com/EX0E9WLeWw — Marília Miranda (@MariliaCabrita) January 13, 2023