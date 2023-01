MC Guimê e Tina são participantes do 'BBB 23' - Divulgação / TV Globo

MC Guimê e Tina são participantes do 'BBB 23'Divulgação / TV Globo

Publicado 13/01/2023 17:31

Rio - O "BBB 23" nem começou e uma polêmica já movimenta as redes sociais, envolvendo os participantes anunciados nesta quinta-feira . No grupo Camarote do reality show, MC Guimê escolheu o emoji de diamante para representar sua torcida nas redes sociais. No entanto, a analista de marketing Tina, da Pipoca, selecionou o mesmo símbolo, o que motivou uma disputa entre as equipes que administram os perfis dos confinados.

Pouco depois de a participação da angolana ser revelada, foi publicado um vídeo em que ela explica a decisão de ter o diamante como seu símbolo. "O diamante é muito significativo para mim, eu escolhi como ícone, porque eu queria que as pessoas, além de enxergar minha história, se conectar, que descontruíssem esse conceito da África como um todo ser simplesmente pobreza, fome e surtos de cólera. Tem coisas muito maravilhosas. Tem países extremamente ricos. A Angola, é uma pena a gente estar em processo de crise no país, mas é extremamente rico em petróleo e diamante", contou Tina, de 29 anos.

Após a repercussão da coincidência, a equipe de Guimê também compartilhou um vídeo do funkeiro explicando o significado do diamante em sua carreira. Em trecho de uma entrevista com Eliana, o marido de Lexa contou o motivo de ter tatuado a pedra preciosa em seu pescoço: "Quero mostrar que a garganta é inquebrável, o diamante é inquebrável. (...) Tudo pode acontecer, mas minha voz nunca vai se calar", afirmou.

Na legenda do vídeo, os "adm's" dos perfis do artista deixaram bem claro que não pretendem abrir mão da figura: "Família, não vamos trocar de emoji. O (diamante) já acompanha a gente há anos, inclusive no logo, na garganta e no rosto tatuado", explicaram.

