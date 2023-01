Confirmado no 'BBB 23', Fred mostra reação negativa da mãe ao saber do confinamento - Reprodução/Instagram

Confirmado no 'BBB 23', Fred mostra reação negativa da mãe ao saber do confinamentoReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2023 11:12

Rio - Após Fred ser confirmado no grupo Camarote do "BBB 23" , a equipe do youtuber compartilhou um vídeo com a reação da mãe do jornalista, dona Aurimar, ao saber que o filho participaria do reality show. No registro publicado no Twitter, a matriarca não esconde a insatisfação ao descobrir a novidade.

Para revelar que seria confinado, o youtuber do canal Desimpedidos fez uma brincadeira com dona Aurimar, mostrando cinco lugares para onde viajaria em 2023. Em determinado momento, Fred mostra a logo do "Big Brother Brasil" e sua mãe fica indignada. "Você não vai. Não vai, eu vou amarrar a perna dele na minha, porque eu não quero. Isso é pegadinha, ainda bem. Não, não vai, não", declarou ela.

A mãe de Fred ainda se negou a assistir o programa, nem mesmo para acompanhar a trajetória do herdeiro: "De jeito nenhum. Eu fico (três meses sem te ver). Nem na TV. Eu não vou assistir. Você acha que eu vou assistir? Gritando? Só se for xingando esse filho da p*ta", disparou Aurimar.

No final do vídeo, a matriarca é flagrada enquanto comemora após ver o anúncio de que o ex-marido de Bianca Andrade está no reality show. "Meu filho", gritou ela, vibrando pela participação de Fred o reality show, que estreia na segunda-feira, dia 16, após a exibição de "Travessia".

Com vocês… dona Aurimar, ou como o Fred costuma chamar: Mamis!



Assista até o final #TeamFred pic.twitter.com/nCdv5FrGCY — FRED (@fred_b12) January 13, 2023

Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, tem 33 anos, é jornalista, apresentador e influenciador digital. Está solteiro e tem um filho com a empresária Bianca Andrade, participante do BBB 20. Eu tenho uma cabeça muito aberta para todas as formas de pensar”, conta. Afirma, ainda, que está acostumado a ser o centro das atenções. “Gosto de dar a cara a tapa, de ser a pessoa que conta as histórias, que faz piada, que dança horrores. Sempre fui protagonista das coisas, o ‘aparecidão’”, relata.