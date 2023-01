Karol Conká relembrou sua participação no 'BBB 21' - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2023 12:16

Rio - Karol Conká abriu o jogo sobre sua participação polêmica no "BBB 21", quando deixou o programa com 99,17% dos votos em um paredão, sendo a recordista de maior rejeição na história do reality show. Neste sábado, durante o "Altas Horas", na TV Globo, a cantora de 37 anos revelou ter feito um tratamento para se recuperar do choque que teve ao sair da casa.

"Teve que sair. Rolou uma sensação de 'limpa, limpa, limpa tudo'. Eu fiz a terapia que o Brasil me pediu", disse a rapper, no programa que ainda contou com a presença das ex-sisters Juliette, Rafa Kalimann, Thelma Assis, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Juliana Alves.

Em seguida, Karol explicou o processo que enfrentou nos primeiros meses após ser "cancelada" pelos fãs da atração: "Eu me tratei. Fui pegando todos os ensinamentos e foi muito interessante me ver naquela posição. Eu também me odiei, eu também acabei me cancelando. A pior rejeição que eu poderia sofrer era a minha comigo mesma. Então eu entendi todo esse processo", afirmou.

"Eu sou muito grata pela experiência. Não me arrependo de ter entrado no Big Brother. E também pretendo entrar com 50 anos. Vocês querem a 'vovocita'?", brincou a artista, que ainda comentou o tratamento diferenciado que mulheres negras e brancas recebem durante o reality show. "Eu era vista como arrogante", comentou, antes de emendar: "Pra felicidade ou infelicidade de alguns, eu continuo com o meu deboche, com a minha autoestima elevada e fazendo minha boa terapia", finalizou Karol.