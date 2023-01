Boninho - Reprodução/Instagram

BoninhoReprodução/Instagram

Publicado 15/01/2023 15:35

Rio - Boninho surpreendeu os fãs do "Big Brother Brasil" ao revelar que já desclassificou uma candidata a sister por gravidez. Sem citar o nome da pessoa ou edição em que ela estaria, o diretor de variedades da TV Globo afirmou que a jovem não sabia que estava grávida quando o Big Boss informou que ela não poderia se juntar ao elenco oficial da atração.

"Às vezes, tem uma pessoa que a gente ama muito e o cara não pode. Eu tive uma participante que eu tive que falar pra ela ‘olha, você tá grávida, você não pode entrar (risos)’. Ela não sabia", relatou o diretor, em bate-papo com seguidores no Twitter Spaces.

Depois, Boninho explicou o motivo não considerar incluir grávidas no elenco do "BBB": "Nesse lado clínico, a gente tenta colocar todo mundo igual. O cara não pode tomar um remédio porque isso pode levar alguma vantagem ou não. Então, a gente procura olhar para uma visão mais leve, que todo mundo possa jogar igual", afirmou.

O "BBB 23" estreia segunda-feira, dia 16, após a exibição da novela "Travessia", na Globo. Neste domingo, Tadeu Schmidt estará no "Fantástico" para anunciar o resultado de uma votação em que público forma duplas de participantes do reality show para a primeira semana do programa.