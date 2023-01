Tadeu Schmidt inicia seu segundo ano à frente do ’BBB’: ’É um privilégio extraordinário’ - Paulo Belote / TV Globo

Tadeu Schmidt inicia seu segundo ano à frente do ’BBB’: ’É um privilégio extraordinário’Paulo Belote / TV Globo

Publicado 16/01/2023 07:00 | Atualizado 16/01/2023 07:31

Rio - A espera finalmente acabou! A 23ª edição do "Big Brother Brasil" estreia nesta segunda-feira, depois de "Travessia", na TV Globo. E as novidades são muitas: 22 participantes disputam o prêmio cujo valor ainda é desconhecido, já que pela primeira vez a recompensa pode ir aumentando ao longo do programa. Mas, para isso, todos devem colaborar para que o montante seja o maior possível. O que ainda não se sabe é quais desafios os brothers terão que superar para que a bolada aumente.

fotogaleria

Outra grande novidade é a chegada do "Poder Coringa", uma espécie de "card" que dá vantagem a um jogador toda semana. Para conquistar esse privilégio, que estará disponível antes das compras, o participante deve dar um "lance" para arrematá-lo. Quem pagar mais, conquista o poder.

"Eu estou muito animado com o fato de as estalecas possibilitarem aos participantes comprar um poder no jogo – acho que vai ser muito interessante. E também com o ineditismo de o prêmio ir mudando durante a temporada. Isso é uma grande novidade, nunca teve, e vai ser muito lega! Vai mexer mais ainda com os participantes", afirma o apresentador Tadeu Schmidt, que está em sua segunda temporada no reality show.

Agora que já é um veterano, Tadeu conta que ficou impressionado com a capacidade que o "BBB" tem de mexer com o público. "O que mais me impressionou no 'BBB' foi o poder que ele tem de mexer com as pessoas. É incrível, é algo que só o futebol também consegue fazer: ter torcida, exaltar os ânimos, virar assunto o dia inteiro", inicia.

"Qualquer coisa que acontece no 'BBB' se torna relevante na vida das pessoas. Também chamou muito a minha atenção a emoção que vemos nos participantes, aquelas pessoas que estão vivendo ali um momento único na vida delas. Mesmo os integrantes do Camarote, que já são conhecidos, vivem uma experiência transformadora. Fazer parte desse momento é um privilégio extraordinário", completa.

Novos privilégios do líder

O líder também tem novos recursos ao seu dispor. Assim como nas temporadas anteriores, ele tem imunidade, vai dormir em um quarto especial, vai escolher quem será VIP e quem ficará na Xepa, além de ganhar uma festa em sua homenagem. Mas, a partir desta edição, o todo-poderoso contará com uma central de controle em seu quarto e poderá ter acesso a uma visão privilegiada da casa, inclusive com direito a escutar o que os colegas estão falando. No entanto, o privilégio é limitado e pré-determinado.

Mensagem do eliminado

A partir de agora, assim que deixar o reality show, o eliminado vai poder soltar o verbo. Pela primeira vez, quem deixar a casa vai poder mandar um recado em vídeo para alguém que ainda está na disputa. O vídeo será exibido na tela da casa, diante de todos os participantes.

Tadeu revela que a eliminação é uma das suas partes favoritas no "BBB". "O momento da eliminação é mesmo o meu preferido. É até estranho falar isso, porque alguém está indo embora ali, mas faz parte do jogo. Eu gosto pelo fato de ser um momento decisivo. É uma hora de muita energia, atenção, tensão e emoção. Existe uma concentração de todo mundo em torno daquele resultado, das palavras que estão sendo ditas. Então, é realmente o meu momento preferido e eu capricho o máximo que posso. Desde o domingo, quando se forma o paredão, eu começo a pensar em como vai ser o discurso, que estilo vou usar", explica.

"Curto muito também o papo com os participantes. Não dá tempo de ficar conversando tanto – por mim, a gente faria 20 minutos só de conversa – mas eu acho o maior barato, adoro!", completa.

Duplas

Nesta primeira semana, os 22 confinados jogarão em duplas. Um participante do grupo Pipoca em parceria com uma pessoa do Camarote. A escolha das duplas foi feita através de votação popular, no site "Gshow". Paula e Gabriel não participam da escolha e já são uma dupla, já que os dois foram os selecionados pelo público na "Casa de Vidro".

O grupo Pipoca é formado por Paula, Gabriel, Cezar, Gustavo, Larissa, Ricardo, Sarah Aline, Marília, Cristian, Bruno, Tina e Amanda. Já o Camarote conta a cantora Aline Wirley, a atriz Bruna Griphao, o youtuber Fred, a modelo e ativista Domitila Barros, o lutador Cara de Sapato, o médico Fred Nicácio, a jogadora de vôlei Key Alves, a cantora Marvvila, o ator Gabriel Santana e o cantor MC Guimê.

Humor

Para a alegria de todos, Paulo Vieira e Dani Calabresa estão de volta nesta temporada do "BBB" comandando, respectivamente o "Big Terapia" e o "CAT BBB". A parte de humor contará ainda com a ilustradora Rafaella Tuma, que promete mostrar tudo o que está em alta na rotina dos participantes a partir de um ponto de vista divertido.

"Vou ter um período intenso de correria e imersão no BBB para não deixar passar absolutamente nada! Minha missão é fazer o espectador sorrir. Tenho certeza de que essa junção de animações e BBB vai ser o puro suco do entretenimento brasileiro”, aposta.

"Ano passado, quando entraram na casa, os participantes não sabiam que o 'Big Terapia' existia. Então, para eles, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo mais ainda para essa entrevista", comenta Paulo Vieira.

Já Dani Calabresa é pura empolgação para voltar ao ar. "Na minha opinião, o BBB é o programa mais comentado do país, então, fazer parte disso é muito especial. É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Eu realmente sou fã do 'Big Brother Brasil'! Não vejo a hora de voltar a atender ao telefone do 'CAT BBB'", garante.