Internautas comparam Bruna Griphao com personagem do filme 'A Fuga das Galinhas'Reprodução

Publicado 17/01/2023 07:38 | Atualizado 17/01/2023 08:14

Rio - A estreia do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, rendeu vários memes nas redes sociais. Os internautas compararam alguns participantes com personagens de desenhos animados, se divertiram com a atitude dos brothers no primeiro dia da casa e até mesmo nos vídeos de apresentação.

Os usuários das redes sociais também elogiaram a autodescrição dos jogadores. Eles detalharam suas características físicas e estilo, em busca de trazer o público com deficiência visual para mais perto do programa.

Confira:

O pessoal do bbb fazendo uma audiodescrição… achei genial! — a Jezz (@vaicomentando) January 17, 2023

achei mt fofo que todas as entrevistas estão começando com uma audiodescrição das aparências deles isso é meio que inclusivo omggggg — moisés analista de bbb (@taeyeondivonica) January 17, 2023

"Tenho um topete invejável"#Bbb23 pic.twitter.com/jYHxYwmC6l — hipopotamo que canta auimaue auimaue auuuiii (@joaoluizsb) January 17, 2023

os dentes de todo mundo bem assim passo mal kkkkkk #BBB23 pic.twitter.com/QbUZ0qEPwA — rod #BBB23 (@rodolpho) January 17, 2023

sou fã do guime desde a época que ele atuava em espanta tubarões #BBB23 pic.twitter.com/TrnHQeViSi — Senhora Pomba (@YorranaCarvalh1) January 17, 2023