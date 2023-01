Boninho anuncia que 'BBB 23' terá o primeiro 'Jogo da Discórdia' nesta terça-feira - Reprodução/Instagram

Boninho anuncia que 'BBB 23' terá o primeiro 'Jogo da Discórdia' nesta terça-feiraReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2023 16:05

Nesta terça-feira, Fred e Ricardo foram os vencedores da Prova de Imunidade , após doze horas de disputa. Escapando do primeiro paredão, os dois vibraram muito com a conquista e, claro, se emocionaram. A dupla que ficou em segundo lugar foi Larissa e Bruna Griphao. Os primeiros a deixarem a disputa, que foi de atenção e agilidade, foram MC Guimê e Tina e Cristian e Marvvila. Com isso, eles não participam da Prova do Líder, nesta quinta-feira.