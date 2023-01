No 'BBB 23', Fred Nicácio revela que tem interesse em Gabriel Santana - Reprodução/Globoplay

No 'BBB 23', Fred Nicácio revela que tem interesse em Gabriel SantanaReprodução/Globoplay

Publicado 17/01/2023 20:31

Rio - Um dia após a estreia do "BBB 23", Fred Nicácio já demonstrou interesse romântico por um dos participantes. Nesta terça-feira, o médico de 35 anos conversou com Marília na academia sobre sua primeira impressão do ator Gabriel Santana, de 23, que se declarou bissexual ao se apresentar para os colegas de confinamento.

fotogaleria

"Gracinha. Que gracinha. Ele é muito gatinho, meu Deus do céu! Quando ele falou que estava disponível pra meninas e meninos, de cropped… Socorro. Croppedzinho eu passo muito mal", brincou o apresentador, destacando a blusa que o artista vestiu na estreia do programa.

Em seguida, Fred deixou claro que não descarta um affair com Gabriel: "Geralmente, eu não tenho atração por caras mais novos, mas depois de duas doses de gin, uma dancinha… Não é minha intenção, mas se rolar algo natural, orgânico...", comentou o brother, que é casado há três anos com o dr. Fabio Gelonese, com quem tem um relacionamento aberto.