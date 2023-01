Lumena - Reprodução / TV Globo

Lumena Reprodução / TV Globo

Publicado 17/01/2023 18:52 | Atualizado 17/01/2023 18:52

Rio - Lumena Aleluia mandou a real para os seguidores, nesta terça-feira, sobre as comparações com Tina, do "BBB 23". Em postagem no Twitter, que já apagou, a ex-participante do "BBB 21" havia ironizado que a angolana seria a "nova Lumena" pelas críticas que recebeu após discordar do posicionamento de outro brother sobre um caso de racismo. Depois, a psicóloga se irritou com a relação feita por internautas entre as duas.

"Não entenderam a ironia, então, vamos lá... Parem de ficar comparando outras participantes pretas comigo, jamais terá outra Lumena no BBB. Cada pessoa é única e escreve sua própria história!", escreveu a DJ. "Eu tô apenas debochando da galera que fica fazendo essa comparação", acrescentou ela, em resposta a um seguidor, justificando o tweet anterior.

calma que eu tô apenas debochando da galera que fica fazendo essa comparação — Lumena (@LumenaAleluia) January 17, 2023

A polêmica teve início após Tina criticar Cezar Black sobre uma situação que ocorreu no "BBB 21", quando João Luiz acusou Rodolffo de racismo por uma piada maldosa comparando o cabelo do professor a uma peruca de homem das cavernas. Nesta terça-feira, a analista de marketing explicou que não concorda com a visão do enfermeiro, que minimizou a discussão sobre o caso.

"Não gostei da questão que ele fez com a peruca e e eu não concordo com a opinião dele de falar que não foi preconceito. Ele como pessoa negra tem que entender o preconceito, a historia, as lutas... Se ele não tem conhecimento, não dê opinião", afirmou a sister, em conversa com MC Guimê, o que gerou as comparações com Lumena pelo discurso apontado como "militante".