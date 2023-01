Tadeu Schmidt apresentou as regras do Jogo da Discórdia desta terça-feira - Reprodução

Publicado 18/01/2023 08:17

Rio - O primeiro Jogo da Discórdia do "BBB 23" aconteceu na noite desta terça-feira e foi bem tranquilo. As duplas tiveram que escolher os participantes com quem tiveram mais e menos sintonia. Antes do resultado, Tadeu anunciou apenas para o público que a dupla que tivesse o maior número de votos positivos ganharia o benefício de se desconectar. Os vencedores foram Fred Nicácio e Marília.

"Marília e Fred Nicácio foram os mais votados como a dupla que ganhou por mais sintonia. Vocês estão livres a partir deste momento", disse Tadeu. Além disso, Marília e Fred Nicácio também empataram com Cristian e Marvvila como a dupla com quem as pessoas tiveram menos sintonia.

Em papo com a sister, Fred insinuou que a culpa é dela. "A gente recebeu a plaquinha como dupla, mas essa plaquinha é pra mim ou pra você?", questionou o médico. "Eu já percebo que algumas pessoas aqui desviam o olhar de mim", respondeu Marília.

Pouco tempo após se desconectar de Marília, Fred já começou a falar mal da sister para outras pessoas. Ele reclamou do tempo que ela leva para se maquiar.