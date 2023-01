Gustavo, participante do ’BBB 23’ - Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2023 10:26

Rio - O participante do "BBB 23" Gustavo está dando o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira. Os internautas estão comparando a voz do fazendeiro com a voz de Tiririca. Tudo começou quando um tuiteiro compartilhou um vídeo de Gustavo com a seguinte legenda: "Dá play nesse vídeo, fecha os olhos, presta atenção e responde: É ou não é o Tiririca?".

A partir de então, vários internautas começaram a comparar o rapaz com Tiririca. "Obrigada pela descoberta, já ri umas três vezes", disse uma pessoa. "Tiririca é o dublador do Gustavo", brincou outra pessoa. E sobrou até para o cantor Zé Felipe. "A voz desse Gustavo é uma mistura de Zé Felipe com Tiririca", afirmou outro telespectador.