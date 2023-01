Murilo Cézar comenta declaração de Key Alves no BBB 23 - Reprodução do Instagram

Murilo Cézar comenta declaração de Key Alves no BBB 23Reprodução do Instagram

Publicado 18/01/2023 13:23

Rio - Murilo Cezar comentou, através do Instagram Stories, nesta quarta-feira, a declaração de Key Alves sobre ele no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. A jogadora afirmou que estava apaixonada pelo ator do SBT e ainda disse que tinha planos de namorar com ele quando deixasse o reality. Os dois se conheceram em Jericoacoara, no Ceará, nas festas de fim de ano, e viveram um affair.

fotogaleria

"Muito bom dia pra todos vocês. Buenas. Já vim aqui treinar hoje cedo. E fiquei sabendo já o que estão falando por aí, que saiu ontem. Loucura, hein. Que loucura. Mas um outro dia, com calma, a gente fala sobre isso. Vamos treinar. Lindo dia pra vocês", disse ele, que interpreta o personagem Marcelo em “As Aventuras de Poliana” e “Poliana Moça” na emissora de Silvio Santos.