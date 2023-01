Cristian, de 32 anos, é empresário e integra o time Pipoca - Reprodução Internet

Publicado 18/01/2023 13:51

Rio - A avó de Cristian, participante do "BBB 23", passou mal assistindo ao reality show da TV Globo e precisou ser hospitalizada. A equipe do brother anunciou a notícia no Twitter, nesta quarta-feira.

"Galera, recebemos a notícia agora que a vozinha do Cris foi hospitalizada ontem à noite. Ela tem 89 e passou mal assistindo ao programa", dizia a mensagem. "Queremos pedir boas energias e orações para que ela melhore. Vai ficar tudo bem, vó Gege!", completou a equipe do brother.