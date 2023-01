No ’BBB 23’, Key Alves fala sobre acidente de Rodrigo Mussi - Reprodução/Globoplay

No ’BBB 23’, Key Alves fala sobre acidente de Rodrigo MussiReprodução/Globoplay

Publicado 18/01/2023 14:17

Rio - O "Jogo da Discórdia" desta terça-feira (17) rendeu uma conversa na cozinha do 'BBB 23' para os brothers se conhecerem melhor. Key Alves contou um pouco sobre suas tatuagens para Fred e Ricardo, dupla imunizada da semana, e revelou que fez uma, no pulso, em homenagem a Rodrigo Mussi, participante do 'BBB 22'.

"Essa aqui [mostrando a tatuagem]... o Rodrigo Mussi saiu do BBB e sofreu o acidente, ele estava comigo. Foi um dos momentos mais pesados que eu vivi", relata. "Ele me deixou na minha casa, a gente se conheceu, ficou, ele saiu e sofreu o acidente", completou.

Em março de 2022, o ex-BBB estava com a jogadora de vôlei pouco antes de sofrer um grave acidente de carro. Ele ficou quase um mês internado. Segundo Rodrigo, ele não voltou a se relacionar com a sister depois disso.