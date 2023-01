Cezar Black chora ao desabafar com Domitila - Reprodução/Globoplay

Cezar Black chora ao desabafar com DomitilaReprodução/Globoplay

Publicado 18/01/2023 17:13

Rio - Cezar Black chorou ao desabafar com sua dupla no 'BBB 23', Domitila Barros, após uma fala problemática de Fred Nicácio sobre uma situação que aconteceu com ele antes de se tornar médico.

"Um dia vi um médico entubando e eu disse: 'queria fazer isso aí'. Uma enfermeira branca olhou e disse: 'sai pra lá, menino, isso aqui é só pra médicos'. Sete anos depois, voltei lá e ela foi minha enfermeira", contou Fred, que na epóca era apenas fisioterapeuta.

A fala acabou afetando diretamente Cezar, que é enfermeiro. "As pessoas tem o estigma que o enfermeiro é o secretário. Quando Fred falou, tentando ser para ele algo de positivo, 'ah, a enfermeira me criticou porque eu era fisioterapeuta, mas depois virei médico e ela tinha que me auxiliar’, para gente é super ofensivo. NOssa classe briga por isso todos os dias", disse ele, às lágrimas.

Os internautas também ficaram incomodados com o comentário de Fred, afirmando que ele tentou combater um preconceito com outro.

1 Racistas devem ser presos

2 Por fazer medicina, fisioterapeuta não dá volta por cima, apenas muda de profissão

3 Não existe hierarquia entre fisio, medicina e enfermagem

4 “Minha enfermeira” é uma fala exclusiva de pacientes

5 Não se combate preconceito com preconceito #BBB23 pic.twitter.com/TrHUNBk502 — Marcos Wesley (@marcoswesleymw) January 18, 2023