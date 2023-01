Anitta retoma agenda de pré-Carnaval com os 'Ensaios da Anitta' - Foto: Julia Bandeira

Anitta retoma agenda de pré-Carnaval com os 'Ensaios da Anitta'Foto: Julia Bandeira

Publicado 18/01/2023 15:55

Rio - Anitta foi confirmada como a atração da primeira festa do "BBB 23", que acontece nesta quarta-feira. Em sua quarta apresentação no reality show da TV Globo, a cantora de 29 anos levará todo o clima de pré-carnaval para os brothers e sisters, com direito a trio elétrico e decoração em neon.

fotogaleria

Para inaugurar o palco da atração, a carioca chega com um repertório cheio de hits que marcaram sua carreira, desde "Show das Poderosas" a "Envolver", além de "Sua Cara", "Vai Malandra" e "Modo Turbo". A última vez que Anitta cantou no "Big Brother Brasil" foi em 2020, com um show realizado de maneira remota. Ela também já havia se apresentado nas edições 15 e 18.

Nas redes sociais, fãs do reality já se animaram com o encontro da cantora e Gabriel Tavares, que afirmou ter vivido um affair com Anitta, há cerca de um ano atrás. "Contando as horas pra ver a reação do Gabriel com a Anitta na festa", disse uma usuária do Twitter. "Certeza que a Paula vai zoar o Gabriel até ele não aguentar mais", apontou outra internauta. "Eu não tô preparado pra ver esse encontro com o Gabriel", disse outra pessoa.

Além de looks coloridos com recortes e brilhos, os confinados vão contar com a animação de bailarinos em motion capture, recurso pelo qual os movimentos serão exibidos ao vivo para os participantes por meio do telão presente no espaço. Um set fotográfico com câmera slow ainda vai garantir o close dos moradores da casa mais vigiada do Brasil.

E a TV Globo ainda revelou, nesta quarta-feira, as outras surpresas que agitarão a primeira semana do "BBB 23". Na quinta-feira, dia 19, o elenco desta edição terá seu desejo atendido e a produção enviará o famoso cooler para os competidores. E no dia seguinte, outra festa agitará a casa mais vigiada do país.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Travessia’, e domingos, após o ‘Fantástico’.