Aline Wirley abre o jogo sobre conflitos com Rouge após reunião do grupoReprodução/Globoplay/Instagram

Publicado 18/01/2023 21:59

Rio - No "BBB 23", Aline Wirley conversou com Bruno Nogueira sobre sua relação com as demais integrantes do grupo Rouge. Na tarde desta quarta-feira, a cantora de 41 anos garantiu que se dá bem com as ex-parceiras, mas relembrou um período em que a amizade com Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade ficou estremecida.

"A gente se dá bem, mas é melhor como amigas, como pessoas físicas, do que como Rouge. Como Rouge, as coisas aparecem", iniciou a artista. "Tem o estresse de tudo, as cobranças, né?", sugeriu Bruno, que ainda quis saber: "Mas abalou a amizade?".

Sincera, Aline confessou: "Ah, abalou… Abala sim". "Dessa última vez que a gente se encontrou, foi muito legal”, afirmou ela, citando a reunião pelos 20 anos do grupo que foi sucesso no início dos anos 2000, tendo hits como "Ragatanta" e "Brilha La Luna".

"Em 2015, quando a gente se encontrou, foi mais caótico. A gente fez uma turnê, a gente fez um disco, foi mais caótico em 2015", admitiu ela, que logo emendou, deixando claro que o reencontro também teve seu lado positivo. "Tinha realmente muito tempo que a gente não se encontrava, depois de muitos anos a gente se reencontrou. Foi f*da! Foi bem fod*. Ai, as meninas… Nós somos muito legais juntas, a gente é muito louca e esquisita", brincou.

"Nós cinco juntas no palco é um negócio lindo, é muito f*da. A gente tem uma conexão assim. É mágico. É muito potente. A gente sabe disso e a gente valoriza muito esses momentos", completou Aline. O Rouge estreou em agosto de 2002, após as integrantes serem selecionadas no reality "Popstars", do SBT. O conjunto chegou ao fim em 2006, com uma separação marcada por atritos, incluindo a saída de Lu Andrade, em 2004.