GABRIEL SANTANA BEBADO EM TODAS AS FESTAS QUERENDO BEIJAR VAI SER UM EVENTO! O Mosca cresceu #BBB23 pic.twitter.com/pOAEe0GzsM

acordei e vejo que o gabriel santana beijou o nicacio, pediu mais de 3 vezes pra beijar a paula, disse q pegaria o gabriel m e deu em cima do cezar black SIMPLESMENTE VICIADO EM VIVER #BBB23 pic.twitter.com/g4O8fmWW3M

Acordei com essa BOMBA! Gabriel Santana e Fred Nicásio se beijaram na festa. Tô passada, chocadaaaaaa!!! . . #BBB23 #gabrielsantana #festabbb23 Gabriel Mosca #TeamBiel pic.twitter.com/JYqog6Jdrk

Gabriel Santana pediu (mais de três vezes) para ficar com a Paula na festa, mas a moça recusou porque disse amar alguém aqui fora.



Lembram do ex que foi na Casa de Vidro? É ele.#BBB23 pic.twitter.com/wDPovvNfuK