Bruna Griphao dança no programa TV Xuxa, em 2008 - Reprodução de vídeo

Publicado 19/01/2023 16:47 | Atualizado 19/01/2023 16:48

Rio - Quem viu Bruna Griphao dançando muito na festa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na noite desta quarta-feira, que contou com o show de Anitta, não imagina que a atriz tem malemolência desde pequenininha. Os internautas resgataram um vídeo dela se requebrando toda no programa "TV Xuxa", em 2008. Nas duas ocasiões, inclusive, a artista usava um look rosa.

Posso me arrepender, mas a Bruna griphao está sendo a minha fav. Entregando muito pic.twitter.com/7Fb7CW0i85 — ALÊ (@llecatarino) January 17, 2023

Bruna começou a trabalhar na televisão inspirada em Xuxa. "Minha paixão pela televisão começou porque eu via os bastidores das crianças interagindo com a Xuxa, e eu falava: ‘Eu quero trabalhar com ela! Quero estar ali, fazer as danças, fazer aquilo ali’. Sempre tive essa vontade’", afirmou ela, em entrevista ao Gshow.



A atriz começou a atuar em novelas aos dez anos. Em 2012, interpretou a personagem Paloma, de ‘Avenida Brasil’. Também integrou o elenco de ‘Malhação Casa Cheia’, na pele da roqueira Giovana. Em 2016, deu vida à órfã Carol em ‘Haja Coração’ e, em 2018, participou da novela ‘Orgulho e Paixão’. Seu trabalho mais recente foi na novela ‘Nos Tempos do Imperador’, em 2021.