Beto Jamaica e Compadre WashingtonDivulgação

Publicado 19/01/2023 15:58

Rio - Monobloco, É o Tchan e o cantor Saulo Fernandes são as atrações da festa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, nesta sexta-feira. O agito será inspirado nos carnavais de grandes capitais do Brasil. Para entrarem no clima, os participantes vão usar abadás e ainda poderão brincar com um painel de LED que reage à aproximação e ao toque.

Já a decoração da área externa da casa estará repleta de confete e serpentina, além de ter itens como chapéu de frevo, fitinha do Bonfim, instrumentos musicais e fitas metaloides completando a cenografia temática. Ao centro do gramado, a pista de dança será colorida.



A primeira festa do reality global aconteceu nesta quarta-feira e contou com o show de Anitta. A noite foi animada e cheia de romance. Key Alves beijou Gustavo, Bruna Griphao ficou com Gabriel e Fred Nicácio beijou Gabriel Santana.