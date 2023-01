O youtuber Fred com o filho Cris, fruto do relacionamento com Bianca Andrade - Reprodução / Instagram

O youtuber Fred com o filho Cris, fruto do relacionamento com Bianca AndradeReprodução / Instagram

Publicado 19/01/2023 17:57

Rio - O influenciador Fred viralizou, nesta quinta-feira (19), com a sua performance na pista de dança da primeira festa do "BBB23" na noite anterior. O participante impressionou os internautas com seus movimentos e surgiu a dúvida de quando o jornalista teria aprendido a dançar. A sua equipe foi rápida e compartilhou em seu Instagram oficial um vídeo do pai do Cris dançando em uma festa ainda pequeno.

Na legenda, o administrador da conta escreveu: "'Nossa mas desde quando o Fred dança assim?' Simplesmente Bruninho Carneiro em 1995! Não é de hoje!!". Nos comentários, amigos e colegas de trabalho se juntaram aos fãs para se divertir com o vídeo e elogiar o dançarino. O perfil do SporTV comentou: "Muito molejo e malemolência!", a jogadora Vanessa Pereira escreveu: "Tem o gingado, o molejo", Carol Novaes disse: "Que gracinha! Hahaha", e em maio aos seguidores Rodrigo Capita comentou: "Brilha".

Internautas marcaram presença na brincadeira, com mensagens ressaltando a semelhança com o filho Cris: "Não é o Fred. É o Cris daqui alguns anos", "O pai do gudugo sempre dando o nome", "Imagina o Cris daqui uns 4 anos", "Oh gente, mas o menininho dele é a cópia" e "Kkk o filho dele foi uma xerox!! Igual". O filho Cris, de um ano, é fruto do relacionamento do influenciador Bruno Carneiro, conhecido como Fred, com a ex-BBB Bianca Andrade.