Publicado 18/01/2023 18:10

Rio - Confinado no "BBB 23", MC Guimê abriu o jogo sobre o período em que ficou separado de Lexa, após anunciar o fim do casamento com a cantora. Enquanto curtia uma piscina com os colegas de confinamento, o cantor de 30 anos foi questionado por Bruna Griphao sobre o término e foi sincero ao comentar os dois meses que antecederam a reconciliação do casal.

"Reatamos há pouco tempo, e de certa forma foi interessante pra evolução do casal. A gente ficou um pouco distante, tanto ela quanto eu. Sentimos falta. Ela até brincou: 'Nós estamos namorando mais, ficando mais juntos'", disse o funkeiro. Guimê e Lexa estão juntos há oito anos e se separaram em outubro do ano passado, mas reataram o romance em dezembro.

Ativa na torcida pelo marido, a cantora tem usado as redes sociais para comentar a participação de MC Guimê no "BBB 23". Nesta terça-feira, Lexa divertiu os seguidores ao falar sobre um vídeo em que o artista aparecendo mergulhando na piscina com Tina, mas não sai do lugar. "Tadinho ele não sabe nadar, gente (risos)", contou a famosa.