Key Alves desabafa sobre perrengues enfrentados pela falta de dinheiroReprodução / Globoplay

Publicado 20/01/2023 09:13

Rio - Key Alves, de 23 anos, relembrou as dificuldades que já enfrentou ao falar sobre a segurança financeira que o prêmio do "BBB 23" poderia trazer para sua vida. Durante um bate-papo com outros brothers, na tarde de quinta-feira, a jogadora de vôlei admitiu que já chegou a "sair com homem" para poder comer.

Na conversa, a atleta foi questionada por Sarah se sentia-se segura tendo um perfil no OnlyFans — plataforma de conteúdos adultos — ao que ela garantiu que sim. "Sabe por quê? Agora, por causa disso, eu sou totalmente independente financeiramente. Eu não dependo de mais nada", explicou Key. "Minha maturidade mudou", acrescentou.

A sister, então, relembrou alguns perrengues enfrentados pela falta de dinheiro. "Eu já cheguei a sair com homem para comer, porque eu não tinha dinheiro. Entendeu? Coisas assim, situações como essa. Eu não aceito mais nenhum cara escroto na minha vida, acabou", contou Key. Ricardo, que estava próximo à atleta, também aproveitou para comentar: "A gente aceita tanta coisa".

"Por isso eu falo: dinheiro não traz felicidade, será?", ponderou Key. Paula, por sua vez, opinou: "Traz. Claro que sim". Marília, que também estava presente, aproveitou para entrar na conversa: "Dinheiro não compra caráter, não compra saúde, mas compra muita coisa que vai te proporcionar momentos inesquecíveis", pontuou a sister.