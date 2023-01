Internautas condenam fala de Cristian no ’BBB 23’ - Reprodução/Globoplay

Publicado 20/01/2023 14:02 | Atualizado 20/01/2023 14:04

Rio - Os internautas não viram com bons olhos uma fala de Christian durante uma conversa com Bruna Griphao, nesta quinta-feira (19). O brother afirmou que há tipos de pessoas no 'BBB 23' que ele não aceitaria fora do reality. O público acabou interpretando o comentário como preconceituoso.

“Eu trabalho com público, mas estou no meu ambiente, posso ser aberto, sou foda aqui. Aí cheguei aqui e um caralho de gente diferente, tipos de pessoas que lá fora eu não aceitaria, não acharia legal e a gente tem que conviver, tem que conversar e ser amigo dessas pessoas”, disparou Cristian, que é dupla da cantora Marvvila na primeira semana do reality.



Nas redes sociais, os fãs do programa opinaram sobre a fala do brother. “Traduzindo: Racista e homofóbico”, comentou um internauta. “Hmm assumindo preconceitos na cara dura”, disse outra. “Teve que aturar um monte de gay, coitado”, debochou outra. "Caraio aí, o mano se queimou a troco de nada", concluiu um quarto.