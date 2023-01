Fred Nicácio chama Gil do Vigor de ’bicha caricata’ e recebe resposta do ex-brother - Reprodução / Instagram

Fred Nicácio chama Gil do Vigor de ’bicha caricata’ e recebe resposta do ex-brotherReprodução / Instagram

Publicado 20/01/2023 09:51

Rio - Gil do Vigor, ex-participante do "Big Brother Brasil" de 2021, não gostou de ouvir os comentários de Fred Nicácio, do "BBB 23", a respeito de sua passagem pelo reality show. Após a Prova do Líder, vencida por Bruna Griphao e Larissa , o médico se reuniu com outros brothers para articular estratégias e comparou o comportamento de Bruno com o do ex-BBB.

fotogaleria

"Gente, pensa que o Gaga [Bruno] é o Gil do Vigor. Ali ele é o perfil do Gil do Vigor. O povo gosta da bicha caricata e a verdade é essa. O povo gosta de ver isso, porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente, é isso", afirmou o fisioterapeuta. "O Vyni foi o mesmo perfil, não deu certo e foi eliminado", pontuou Marvvila, que também participava da conversa.

No Twitter, Gil aproveitou para rebater a fala de Nicácio. "Me resumir a uma bicha? Caricata meu 'furico'. É cada uma que dá duas!", esbravejou. Em resposta, vários internautas aproveitaram para apoiar o economista. "Não aceitaremos, Gil! No paredão que cair, vai sair", avisou um seguidor. "Fala mesmo!", disse outro. "Já deu o tempo de Fred Nicácio no 'BBB'", afirmou uma usuária. "Meu amor, você é um homem extraordinário, que deixou a sua marca na história do BBB e nos nossos corações, e não vão ser palavras distorcidas que vão mudar isso", escreveu um fã.