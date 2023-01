Tina protagonizou momento hilário no ’BBB 23’ - Reprodução/Globoplay

Publicado 20/01/2023 16:33

Rio - Tina protagonizou uma situação muito engraçada durante seu raio-x no "BBB 23" na manhã desta sexta-feira (20). A sister não conseguiu se segurar e, ao sentar na cadeira do confessionário, acabou soltando um pum alto. Mesmo sozinha, ela ficou sem graça e pediu desculpas para às câmeras.

“Que delícia, desculpa big”, disse ela.

A TINA PEIDANDO KKKKKKK



Os adms não estavam esperando



“Que delícia desculpa, big” pic.twitter.com/wQpQACslMn — Tina Calamba (@tinacalamba) January 20, 2023

Ainda dentro do confessionário, a modelo deu o maior lance em estalecas e arrematou o primeiro "Poder Curinga" do programa, conquistando um voto peso 2 no próximo domingo de "Paredão". Novidade desta edição, o "card de poder" é um recurso que dá vantagem a um jogador toda semana.