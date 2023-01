Aline Wirley e Bruno são os primeiros Anjos do BBB 23 - Reprodução/Twitter

Publicado 21/01/2023 16:35 | Atualizado 21/01/2023 18:37

Rio - Aline Wirley e Bruno são os primeiros anjos da 23ª edição do "Big Brother Brasil". A dupla, que levou a melhor durante a prova realizada na tarde deste sábado (21), poderá imunizar uma dupla antes da formação do paredão.

Aline Wirley e Bruno vencem a Prova do Anjo. Veja como foi a disputa https://t.co/kldQZoxWF6 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/hBPubNsGVy — Big Brother Brasil (@bbb) January 21, 2023

Após a vitória, Aline e Bruno já fizeram suas primeiras escolhas. Para o "Almoço do Anjo", convidaram Cara de Sapato e Amanda. E para o "Castigo do Monstro", os escolhidos são Fred Nicácio e Marília. O médico não ficou muito feliz com a sister e logo disparou: "Falsidade me enoja!"

É biscoito que vocês querem? então toma! O primeiro castigo do Monstro está ON. #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/tI6CEewpbW — Big Brother Brasil (@bbb) January 21, 2023

A prova, que reuniu habilidade e estratégia, aconteceu em duas etapas. Na primeira, etapa um participante lançou a bolinha e o outro tentou capturar com o puçá. Na segunda, os brothers escolheram uma dupla para tirar da prova. A dupla que recebeu três bolinhas no pote está eliminada. E a última dupla que restasse no jogo seria o Anjo da semana.