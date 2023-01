João Guilherme faz defesa de Bruna Griphao e manda recado para Key Alves no Twitter - Reprodução / Globoplay / Instagram

Publicado 22/01/2023 10:40

Rio - João Guilherme usou as redes sociais, na tarde de sábado, para sair em defesa da atriz Bruna Griphao após um conflito protagonizado por ela e a jogadora de vôlei Key Alves, no "BBB 23". Na ocasião, a atleta teria afirmado que a artista esbarrou nela de propósito durante a festa e, posteriormente, chamado Bruna de "vagab*nda" enquanto criticava seu desempenho como atriz em um bate-papo com o affair, Gustavo.

"A Key do 'BBB 23' falando sobre a Bruna como atriz é bem chato de ver. Sou ator também e nunca estive numa novela das 9. Somos atores, não vagabundos", disparou o filho do cantor Leonardo, que ainda acrescentou: "Você pode treinar o que for, mas se o cérebro não estiver alinhado com o corpo… Não tem jeito".

Na sequência, o ator aproveitou para revelar qual seria o seu "Top 3" ideal para o reality show. "Bruna, Larissa, Fred e Gabriel. Conheço 3 desses. Conheço de verdade, não só o que a gente viu essa semana no reality. Eu acredito", contou aos seguidores.

