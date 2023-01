Ele falou sobre a relação de Bruna Griphao e Gabriel Tavares. Tadeu expôs algumas frases de outros participantes sobre o casal, e frases problemáticas ditas pelo vidraceiro - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ele falou sobre a relação de Bruna Griphao e Gabriel Tavares. Tadeu expôs algumas frases de outros participantes sobre o casal, e frases problemáticas ditas pelo vidraceiroReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/01/2023 15:34

fotogaleria

"Nós pedimos desculpas pelas brincadeiras e falas do Gabriel. Esperamos que o recado de ontem, feito pela produção ao vivo, sirva para uma reflexão e aprendizado de ambas as partes, dentro e fora da casa. Quem conhece o Gab, conhece sua índole e sabe o tamanho gigante do seu coração", diz o comunicado divulgado pelos administradores.

No entanto, o pronunciamento, que já foi apagado das redes sociais, não agradou alguns fãs do reality show, que acusaram os "adm's" de minimizar as atitudes de Gabriel, que chegou a sugerir que daria "umas cotoveladas na boca" de Bruna. "Ninguém entende que não foi uma brincadeira, ou uma fala? É o comportamento dele como um todo que é totalmente problemático", apontou um internauta. "Ele é abusivo, tóxico, agressivo... Parem de passar pano pra macho assim... Era melhor vocês terem ficado calados", disse mais uma pessoa.

As postagens vieram após Tadeu Schmidt mandar um recado, ao vivo, para Bruna e Gabriel sobre affair que vivem no "BBB 23". "Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados", declarou o apresentador, neste domingo.

"Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", completou.