Key Alves e Gustavo e Marília e Fred Nicácio estão no paredãoReprodução / Gshow

Publicado 23/01/2023 07:25

Rio - A formação do primeiro paredão do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, neste domingo, foi cheio de emoção. Após a indicação das líderes Bruna Griphao e Larissa, Poder Curinga (peso voto 2), contragolpe dos indicados pela casa e prova Bate-Volta, Key Alves e Gustavo e Marília e Fred Nicácio levaram a pior e vão disputar a preferência do público nesta terça-feira.

Tudo começou quando os anjos Aline Wirley e Bruno imunizaram Amanda e Cara de Sapato. Na sequência, Bruna Griphao e Larissa mandaram Key Alves e Gustavo direto para a berlinda. No confessionário, Marília e Fred Nicácio e Paula e Gabriel tiveram a mesma quantidade dos votos. Mas como Tina, dupla de MC Guimê, conquistou o Poder Curinga, seu voto teve peso dois e, por isso, Marília e Fred Nicácio foram para o paredão.

Mas não parou por aí: Marília e Fred Nicácio puxaram Gabriel e Paula no contragolpe. Na prova Bate-Volta, os ex-participantes da 'Casa de Vidro' venceram a prova e escaparam do paredão.

Quarto Secreto



De acordo com a dinâmica da semana, a dupla mais votada pelo público vai para o Quarto Secreto, na terça-feira. No mesmo dia, inicia uma outra votação para decidir qual deles será definitivamente eliminado do reality. Na quinta-feira, um dos brothers deixa o jogo e o outro volta imune para a casa mais vigiada do Brasil.