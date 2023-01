Bruna Griphao relembra relacionamento abusivo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Bruna Griphao relembra relacionamento abusivoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/01/2023 08:09 | Atualizado 23/01/2023 09:05

Rio - Bruna Griphao abriu o coração durante uma conversa com Larissa, Aline Wirley e Marília na varanda da casa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na madrugada desta segunda-feira. Após o alerta feito por Tadeu Schmidt sobre o relacionamento da atriz com Gabriel, a loira contou que já esteve em outras relações tóxicas fora do confinamento.