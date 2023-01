Marvvila e Arthur Aguiar - Divulgação/TV Globo e Reprodução/Instagram

Marvvila e Arthur AguiarDivulgação/TV Globo e Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2023 14:22 | Atualizado 23/01/2023 14:23

Rio - Marvvila surpreendeu ao revelar, nesta segunda-feira (23), que mudou a grafia de seu nome artístio por causa de Arthur Aguiar. A cantora, que chama Kássia Freire Marvila, contou para os brothers, no 'BBB 23', que o campeão da última edição do reality foi quem sugeriu acrescentar mais um "V" a sua marca pessoal após fazer sua numerologia.

"Foi o Arthur Aguiar: na época eu fiz backing vocal para o disco dele, que mandou colocar dois 'Vs'", lembrou ela, Em seguida, contou o que o cantor disse. "Porque eu fiz numerologia aqui e com dois 'Vs' que está dando certo. Com dois 'Ls' não vai bater. Se você faz a logo, faz esses dois 'Vs' virar um 'M' e vai bater", disse ele, segundo a sister, que na época queria mudar a grafia original e pensava em dobrar a letra "L".



Seus colegas de reality ficaram curiosos com o caso. "Arthur é numerólogo também?", quis saber Fred Nicácio. "Ah, ele gosta também", disse Marvvila.