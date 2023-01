Lexa - Divulgação

Rio - Lexa, de 27 anos, está ligadinha no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. A cantora comentou uma declaração feita pelo marido, MC Guimê, sobre Gabriel durante o "Jogo da Discórdia", na madrugada desta terça-feira, e disse que não concorda com o amado. Vale lembrar que no último domingo o modelo recebeu um alerta de Tadeu Schmidt sobre seu comportamento no relacionamento com Bruna.

"Entendo sua visão. Eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Sei que ele é um moleque de bom coração, um moleque legal. Falou uma besteira que não deve se falar. Trocamos várias ideias. Queria que eles voltassem. A surpresa foi em cima do relacionamento dos dois. Vocês falam muito de jogo sujo, mas o jogo sujo esta vindo de vocês. Ele e a Bruna já se entenderam, se respeitam. E de fato viram e analisaram o erro. Eu falei pra ele: se eu tivesse do lado dele, eu ia embaçar nele", explicou o cantor durante a dinâmica.

Lexa, no entanto, discordou do amado. "Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", escreveu.

Logo depois, ela ressaltou que não deixará de apoiar Guimê. "Eu não vou largar a mão do meu marido jamais porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim".

