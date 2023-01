Lexa e MC Guimê - Reprodução do Instagram

Publicado 24/01/2023 14:29 | Atualizado 24/01/2023 14:34

Rio - A cantora Lexa voltou ao Twitter nesta terça-feira para falar sobre as críticas que estão sendo feitas contra seu marido, MC Guimê, que atualmente está participando do "BBB 23", da TV Globo. No confinamento, o funkeiro é amigo de Gabriel, que foi acusado de ser tóxico e abusivo com Bruna Griphao, com quem mantinha um relacionamento. Lexa ressaltou que não foi Guimê que "besteira".

"Eu já estou achando que a galera perdeu a mão e está exagerando. Parece que o MC Guimê cometeu um crime. Estão falando absurdos pra mãe dele, pra mim e até pra minha mãe. E quem fez a besteira nem foi ele. As pessoas tem que separar o jogo. Guimê já falou 300 vezes que não concorda com o cara", escreveu a cantora no Twitter.

Mais cedo, Lexa já havia dito que discorda do posicionamento de MC Guimê em relação a Gabriel, mas que não largaria a mão do marido jamais. "Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", escreveu.