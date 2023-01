Tadeu Schmidt explicou o jogo da discórdia para os brothers - Reprodução

Publicado 24/01/2023 07:51

Rio - A edição desta segunda-feira do "BBB 23" contou com o famigerado Jogo da Discórdia. Esta foi a primeira vez em que os participantes jogaram sozinhos, sem suas duplas. "O Jogo da Discórdia é muito tranquilo hoje, parece com o pódio, um pouquinho diferente. Na sua vez, você vai escolher quem é a sua prioridade máxima no jogo. Aquela pessoa que você quer levar até a final. Aí você escolhe duas pessoas para presentear com a bomba. São as duas pessoas que você quer mais longe de você", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

fotogaleria

Os participantes foram subindo ao pódio de forma aleatória para falar sobre as pessoas com quem tem mais afinidade e as pessoas que são uma bomba. No final da dinâmica, quem tivesse mais plaquinhas de "juntos até a final" ganharia 300 estalecas. Key e Sarah Aline foram as sisters que mais receberam essa plaquinha e portanto levaram o prêmio.

Já Gabriel foi o participante que mais recebeu bomba. O ex-affair de Bruna Griphao recebeu bombas de Key Alves, Marília, Marvvila, Gabriel Santana, Sarah, Gustavo, Cezar, Cristian, Domitila e Fred Nicácio. Marília recebeu oito bombas, Fred Nicácio ficou com sete e MC Guimê com seis.

Ao falar sobre Maríilia, Paula disse que ela quer imitar Juliette Freire, campeã do "BBB 21". "Quer dar uma de Juliette, pobre e sofrida", disparou a sister. "Não meu amor, de Juliette eu não dou mesmo. Juliette é uma pessoa, você não venha querer me diminuir...", disparou Marília, que acabou sendo interrompida por Paula.

Paula Freitas cita Juliette Freire no Jogo da Discórdia para atacar Marília: "Pobre e sofrida" pic.twitter.com/Su81GoujO1 — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) January 24, 2023