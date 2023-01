Rio - Cezar surpreendeu o público e os participantes do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, durante o segundo "Jogo da Discórdia", na madrugada desta terça-feira. O enfermeiro deu uma bomba para Tina, mostrando que não gostaria que ela chegasse até a final do reality, porque a modelo não lhe emprestou uma de suas laces (perucas).

fotogaleria

"Gosto muito de me fantasiar, colocar peruca no Carnaval. Mas quando pedi emprestado que eu queria curtir a festa com a peruca, ela disse não", afirmou o brother. "Eu não empresto as minhas coisas. Nem para as minhas filhas", explicou a analista de marketing. "Mas depois ela me explicou, disse: 'Me desculpa, mas é algo muito pessoal'", comentou Cezar.