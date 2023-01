Lexa e MC Guimê - Reprodução/Instagram/Globoplay

Lexa e MC GuimêReprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 24/01/2023 17:27

Rio - Lexa foi citada pelos participantes do "BBB 23", na tarde desta terça-feira, quando Amanda deu um recado para MC Guimê. A médica de 31 anos disse que tem lavado as cuecas do funkeiro e avisou que espera uma retribuição pelo favor.

fotogaleria

"Guimê, deixa eu falar pra você. Estou aguardando um convite pro show da Lexa, porque estou lavando as cuecas do marido dela", disparou a loira, na área externa da casa. O cantor riu e logo replicou: "É isso mesmo, que responsa. Vai ser camarote VIP", garantiu.

A atriz Bruna Griphao ainda se juntou à brincadeira e disse ao brother: "Você sabe que a gente vai te encher seu saco pra ir no show da Lexa", afirmou a global. "Isso ai é certeza. E ela vai adorar", respondeu Guimê. A cena foi parar nas redes sociais e chegou até a cantora, que tranquilizou as sisters aos risos: "Amandinha e Bru estão confirmadíssimas", declarou a artista, em postagem no Twitter.

Mais cedo, Lexa desabafou sobre as críticas que MC Guimê tem recebido por sua amizade com Gabriel, que foi acusado de ser tóxico e abusivo com Bruna Griphao, com quem mantinha um relacionamento no "BBB 23". "A galera perdeu a mão e está exagerando. Parece que o MC Guimê cometeu um crime. Estão falando absurdos pra mãe dele, pra mim e até pra minha mãe. E quem fez a besteira nem foi ele. As pessoas tem que separar o jogo. Guimê já falou 300 vezes que não concorda com o cara", destacou a famosa.

Anteriormente, Lexa também já havia esclarecido que discorda do posicionamento de MC Guimê em relação a Gabriel, mas que não largaria a mão do marido jamais. "Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", escreveu.