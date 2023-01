Key Alves ganha cueca de Gustavo após presentear brother com calcinha - Reprodução/Globoplay

Key Alves ganha cueca de Gustavo após presentear brother com calcinhaReprodução/Globoplay

Publicado 24/01/2023 16:38

Rio - Key Alves decidiu presentear Gustavo com um item inusitado, na tarde desta terça-feira, enquanto o casal arrumava suas malas no quarto Fundo do Mar. A dupla, que pode ser eliminada no paredão, trocou peças íntimas após a jogadora de vôlei tomar a iniciativa de deixar uma calcinha na cor verde com o empresário.

"Vai levar uma calcinha minha também. Tá achando que eu não vou te dar um chá?", disparou a atleta, que recebeu uma cueca boxer branca do rapaz com quem vive um affair na casa. "É uma troca justa", declarou Gustavo. Key ainda brincou com o tamanho da peça: "Eu vou usar isso aqui de shorts", avisou a sister.

key: tu vai levar uma calcinha minha também, bota aí nas tuas coisas, tá achando o que? que eu não vou te dar um chá?



e o gustavo deu uma cueca dele pra ela KKKKKKKKKKKKKKKK eu tô morrendo #BBB23 pic.twitter.com/04ozjJAEwn — bruno (@brunotuitta) January 24, 2023

Gustavo e Key Alves estão no paredão da semana após serem indicados pelas líderes Bruna Griphao e Larissa, no último domingo. O casal disputa contra Fred Nicácio e Marília, que foram os mais votados pela casa no confessionário. Nesta terça-feira, a dupla mais votada irá para o quarto secreto, onde o público escolherá um dos confinados para deixar o programa em definitivo, enquanto a outra pessoa retorna para a casa imunizada.