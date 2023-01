Fred Nicácio e Gabriel conversam sobre atrito no 'Jogo da Discórdia' do 'BBB 23' - Reprodução/Globoplay

Fred Nicácio e Gabriel conversam sobre atrito no 'Jogo da Discórdia' do 'BBB 23'Reprodução/Globoplay

Publicado 24/01/2023 15:50

Rio - Gabriel Tavares procurou Fred Nicácio, na tarde desta terça-feira, para conversar de maneira amigável após os dois se exaltarem e trocarem diversas farpas no "Jogo da Discórdia" do "BBB 23" . Na área externa da casa, o modelo de 24 anos pediu desculpas ao médico, de 35, e sugeriu que os dois tenham uma boa convivência no reality show da TV Globo, caso o fisioterapeuta não seja eliminado no paredão da semana.

fotogaleria

"Independente de jogo, vamos falar de Gabriel pra Fred. Não queria ficar com esse bagulho no coração, se você ficar ou sair hoje, pra nós vai ser melhor pra não ficar com essa energia ruim de ficar se cruzando na cozinha. Tanto eu quanto você temos que ter um pouquinho mais de respeito um pelo outro, falamos um monte de coisa ontem e fiquei com isso na cabeça. Quero te pedir perdão se te magoei, se te ofendi e não quero trazer isso pra mim aqui dentro ou lá fora", declarou o ex-affair de Anitta.

Fred revelou que "não esperava" essa atitude do colega de confinamento e explicou seu posicionamento: "Me surpreendeu positivamente você me chamar pra trocar ideia porque isso não ia partir de mim, por causa disso, a gente passou uma linha muito tênue, tanto você quanto eu. Eu tava conversando com o pessoal do quarto que eu detesto fazer aquilo que eu fiz ontem. Uma parte de mim que é minha, sem essa de jogo, que eu odeio ter acesso. De ficar apunhalando", respondeu o médico, que chegou a dizer que o público queria o "sangue" de Gabriel, após Tadeu Schmidt alertar o administrador sobre a relação tóxica com Bruna Griphao.

Depois, o paulista afirmou que está disposto a melhorar sua relação com Nicácio: "Não quero que você seja um cara falso comigo, que a gente se abrace, que a gente pule na piscina juntos de mãos dadas, tem que ser algo natural. Aos pouquinhos, a gente vai dando bom dia, dando a mão e aí, uma hora, a gente vai tomar uma cerveja outra vez. Quando a gente sair lá fora, a gente vai se encontrar. Imagina se a gente se tromba lá numa festa, não quero te falar tudo isso lá", comentou Gabriel.

"Eu posso estar totalmente equivocado sobre as coisas que eu falei, Gabriel, mas a visão que você teve de mim foi daqui de dentro e que eu tive de você foi daqui de dentro. Lá fora, vamos poder ser muito mais... Sem competição, sem jogo, sem dinheiro envolvido, sem câmeras", replicou Fred.

Os dois ainda concordaram ter "perdido a linha" durante o "Jogo da Discórdia", enquanto Gabriel explicou que preferiu conversar com o fisioterapeuta antes de um possível retorno do paredão. "Não queria deixar pra depois pra não ficar um negócio de falsidade. Imagine que você fique, não queria chegar depois de você chegar e falar pra gente ficar numa boa. Se você ficar ou se sair eu quero ter uma relação saúdavel, de pelo menos te dar um bom dia. De respeito", disse o modelo, antes de encerrar a conversa trocando um abraço com Fred.