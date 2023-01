Boninho ironiza comparações entre BBB 23 e a série Round 6 - Reprodução

Publicado 25/01/2023 08:57

Rio - Após o primeiro paredão do "BBB 23", o prêmio do reality show aumentou. Logo depois de seu discurso na "eliminação" dos brothers Fred Nicácio e Marília — que agora ocupam um quarto secreto na sede do programa — , Tadeu Schmidt contou que a cada semana, o valor em dinheiro se tornará mais alto através de palpites dados por participantes sorteados para opinar sobre os resultados de futuros paredões. Nas redes sociais, internautas fizeram comparações entre o reality brasileiro e a série sul-coreana "Round 6", da Netflix, e receberam uma resposta de Boninho.

"Adorei, viu, Boninho? Vibe 'Round 6' total!", escreveu uma fã do reality show no Twitter, referindo-se à obra em que as pessoas disputam e até mesmo morrem por um prêmio bilionário. "Começamos primeiro, há 20 anos!", brincou o diretor de TV.

Atualmente, o prêmio do "Big Brother Brasil" já é de R$ 1.610 milhão. Durante esta primeira semana, o valor iniciou em R$ 1,5 milhão e recebeu um bônus de 50 mil. A cada palpite certeiro dos três brothers sorteados por paredão para palpitar, o prêmio aumentará em R$ 20 mil.