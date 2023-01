Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para ir para o quarto secreto do ’BBB 23’ - Reprodução

Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para ir para o quarto secreto do ’BBB 23’Reprodução

Publicado 25/01/2023 07:36

Rio - O primeiro paredão do "BBB 23" aconteceu na noite desta terça-feira e foi parcialmente falso. Fred Nicácio e Marília foram "eliminados" pelo público em disputa contra Key Alves e Gustavo. Marília e Fred tiveram 69,26% dos votos para ir para o quarto secreto e ficar por lá vendo tudo que acontece na casa até quinta-feira, quando realmente um deles deixará o reality show. Key Alves e Gustavo tiveram apenas 30,74% dos votos.

fotogaleria

"De 22 para 20. O BBB começou com tanta gente e dá adeus logo pra dois de uma vez. Nunca houve uma semana em dupla, e logo a primeira semana, logo na vez de vocês, aí estão à beira da eliminação o casal que deu match desde o primeiro segundo e a dupla mais improvável, explosiva, barulhenta. Ambas as duplas ávidas por viver mais semanas", disse o apresentador Tadeu Schmidt em seu discurso de eliminação.

"Já ouviram falar que o campeão, pessoa de enorme sucesso, se tivesse ido para o Paredão na primeira semana teria sido eliminada? Será esse o caso agora? Jamais saberemos. É muito pouco tempo para o público te conhecer", continuou.

"Embora seja a primeira semana, todo mundo se deixou levar pela emoção de alguma forma. Tudo é muito forte aí dentro. Ainda assim, é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Imagine esse pouco tempo dividido por dois. Na primeira semana, você não foi indivíduo, foi dupla. Todas suas qualidades e defeitos foram somadas às do parceiro, para o bem e para o mal. Tem uma dúvida que vai ficar na sua cabeça: será que por minha causa ou por causa da minha dupla? Que azar danado, sair na primeira semana por causa da minha dupla. A crueldade na primeira semana de BBB neste ano foi multiplicada por dois. Os primeiros eliminados são a dupla Fred e Marília!", finalizou Tadeu.

Chegada no quarto

Logo que chegaram no quarto secreto, Marília começou a questionar a eliminação. "Amigo, acho que a gente não foi eliminado", disparou. "Amiga, claro que foi. São lembranças, não pira. O Monstro está aqui", disse o brother, reparando que a fantasia que eles usaram no castigo estava no cômodo.

Tadeu Schimidt, então, apareceu para informar aos emparedados como será a dinâmica. "Isto não é um Paredão falso tradicional. Um de vocês vai embora definitivamente. O outro volta para o BBB 23. Vocês entraram juntos, agora são adversários diretos. Vocês vão ter a imagem da casa liberada o tempo todo, vão ter cards para acionar o áudio, para vocês poderem ouvir o que a turma está dizendo no momento escolhido por vocês. Usem com sabedoria, divirtam-se e aproveitem as últimas horas que vão ser as últimas para um de vocês dois no BBB", revelou.