Fred Nicácio fala sobre beijo em Gabriel na primeira festa do BBB 23 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/01/2023 12:46 | Atualizado 25/01/2023 13:06

Rio - Fred Nicácio relembrou o beijo que deu em Gabriel Santana na primeira festa do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, durante uma conversa com Marília no "Quarto Secreto", nesta quarta-feira. O assunto surgiu enquanto conferiam as imagens da casa principal sem áudio por meio da TV e avaliavam a trajetória deles no reality.

"Sabe que eu me sinto um pouco arrependido de ter beijado o Gabriel? Pensei: 'Ainda tem a boca gostosa…'. Fiquei meio: 'Será que fiz certo? Mas já foi", comentou o médico, deixando Marília surpresa, pois não sabia do beijo dos dois. "Mas decidi não dormir do lado dele. Foi um cuidado com a nossa imagem", completou.

O arrependimento seria porque na mesma festa Gabriel tentou beijar Paula, mesmo ela dizendo não. "Fiquei confuso tentando entender se eu estava arrependido ou se era chateação por ter beijado ele na primeira festa por ele ter feito isso. Caí no meio dessa bagunça. Me envolvi por tabela".

Em outro momento, Fred comentou: "Fiquei muito confuso em relação a isso. Eu não precisava ter beijado ele. Na primeira festa? Com uma sequência desses babados todos". Na sequência, o fisioterapeuta comenta que poderia ter tomado uma atitude diferente em relação ao ator, mas pontua: "Não adianta chorar pelo leite derramado".



Apesar de se mostrar arrependido do beijo, Fred elogiou o artista. "E assim, é um menino tão doce, tão amável, tão fofo, tão do bem".