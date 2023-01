Fred revela curiosidade envolvendo filho de Neymar no BBB 23 -

Publicado 25/01/2023 16:41

Rio - Fred contou uma curiosidade envolvendo o filho de Neymar, Davi Lucca, durante uma conversa com Marvvila na piscina do Big Brother Brasil 23, da TV Globo, nesta quarta-feira. O jornalista disse que ensinou o menino de 11 anos a dar bicicleta enquanto jogava futebol de sabão com ele.

"Toda errada a bicicleta dele... Não pegou os bagulho do pai, não! Canhoto, tá ligado. Todo invertido. Aí eu falei: 'Não, vem cá. Deixa eu te ensinar!' Aí fiquei ensinando o filho do Neymar a dar bicicleta!", relembrou o pai de Cris, de um ano, fruto de seu relacionamento com Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa.

A cantora ficou chocada com a revelação do amigo. "Aí é loucura", respondeu Marvvila, aos risos.