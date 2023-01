Gabriel e Bruna conversam na festa do líder - Reprodução

Publicado 26/01/2023 09:14 | Atualizado 26/01/2023 09:18

Rio - A primeira festa do líder do "BBB 23" aconteceu na noite desta quarta-feira e homenageou a dupla Larissa e Bruna Griphao, que conquistou a liderança na primeira semana de reality show. Depois do "puxão de orelha" do apresentador Tadeu Schmidt, Bruna e Gabriel se mantiveram afastados por um bom tempo. Mas, em determinado momento da festa, Bruna chegou para conversar com o ex-ficante. No entanto, o papo foi interrompido por Larissa, que tinha a intenção de proteger a amiga de se envolver novamente em polêmicas.

A atriz e Gabriel ainda chegaram a trocar algumas palavras, mas conversaram apenas sobre a bebida da festa, que já estava acabando. Em outro momento, Paula disse para o Bruna e Gabriel que estava inconformada por eles não estarem mais juntos. "Bruna, o Gabriel tá tão na sua. F*da-se, os dois se gostam mesmo", disse. Incialmente, Bruna se afastou de Paula para evitar o assunto. Mas logo em seguida se aproximou novamente e continuou o papo.

"Eu acho podre duas pessoas que se gostam não ficarem juntas", afirmou Paula. "Não faz isso não", respondeu Bruna. Mais tarde, a atriz lamentou o fato de Larissa não permitir que ela se aproxime de Gabriel.

"A Larissa vem e puxa. Não deixa eu me aproximar do Gabriel. Fica falando: 'Não é pra você se aproximar, não é pra falar'", contou Bruna. "É, não é assim", respondeu Paula. "Não é assim! Já acabou o nosso relacionamento aqui dentro e é isso, velho", completou Bruna.

Apaixonada

Em outra conversa, dessa vez com Gabriel Santana, a atriz afirmou que está apaixonada por Gabriel. "Eu me apaixonei muito aqui, de um jeito que achei que nem dava. Está sendo horrível", disparou a artista. "Se for só por ficar não vale a pena. É que mexe muito", completou.

Bruna ainda disse para Gabriel Santana que nunca foi uma pessoa de se apegar rápido, mas que isso mudou quando conheceu Gabriel Tavares.