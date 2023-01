Ana Clara e Paulo Vieira fazem sucesso no ’Big Terapia’ - Reprodução/Instagram

Ana Clara e Paulo Vieira fazem sucesso no ’Big Terapia’Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2023 17:55

Rio - Quarta-feira é dia do quadro "Big Terapia" no "BBB 23", comandado por Paulo Vieira, que entrevista o último eliminado do reality. Mas, por conta da dinâmica da semana, que a dupla Fred Nicácio e Marília foi para o Quarto Secreto , o programa só terá seu primeiro eliminado nesta quinta-feira (26). Para suprir a falta de um ex-participante, o humorista convidou Ana Clara, que também é ex-BBB e integra a equipe de apresentadores do "BBB". Os dois chegaram a fazer um rap para falar sobre os brothers.