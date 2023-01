Antonio Cara de Sapato é o segundo líder do BBB 23 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Antonio Cara de Sapato é o segundo líder do BBB 23Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/01/2023 09:44 | Atualizado 27/01/2023 10:08

Rio - Antonio Cara de Sapato e Amanda venceram a prova do líder do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na noite desta quinta-feira. No entanto, apenas um deles poderia ficar com liderança e, por isso, participaram de mais uma dinâmica. Eles tiveram que escolher a chave certa para ligar o carro. O lutador teve mais sorte e, além da liderança, ganhou um carro. Amanda, por sua vez, conquistou uma imunidade.

Durante uma conversa com outros participantes, Cara de Sapato, inclusive, já revelou quem são suas opções de votos para indicar ao paredão. "Eu vou botar o Cris ou o Black (Cezar)".