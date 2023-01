Fred revela curiosidade envolvendo filho de Neymar no 'BBB 23' -

Fred revela curiosidade envolvendo filho de Neymar no 'BBB 23'

Publicado 26/01/2023 22:47

São Paulo - Fred fez a alegria dos telespectadores do “BBB 23” na madrugada desta quinta-feira (26) com um incidente inusitado. Após a festa, o youtuber do canal “Desimpedidos” estava trocando de roupa e, ao ficar só de toalha, deu um vacilo na passada e acabou mostrando mais do que deveria.