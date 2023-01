Antonio Cara de Sapato arremata poder curinga - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 27/01/2023 15:11 | Atualizado 27/01/2023 15:20

Rio - Antonio Cara de Sapato está com tudo. Após conquistar a liderança e ganhar um carro 0 km, o lutador levou a melhor na disputa pelo poder curinga, adquirido através de um "leilão" com estalecas no confessionário do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, nesta sexta-feira. Com isso, ele poderá vetar uma das indicações da casa ao paredão.



Durante a madrugada, Antonio contou para outros participantes quem são suas opções de votos como líder. "Eu vou botar (no paredão) o Cris ou o Black (Cezar)". Vale lembrar que Amanda, que disputou a liderança com o lutador, está imune nesta semana.